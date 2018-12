Hannover

Zuletzt war Jasmin Wagner vor allem als Moderatorin gefragt, jetzt gibt sie als „Blümchen“ ein Bühnen-Comeback: Die Sängerin, die in den 90ern die Charts mit Eurodance-Songs wie „Herz an Herz“ oder „Boomerang“ erobert hatte, tritt am 30. März 2019 in der Arena auf Schalke auf, berichtet die „Bild“-Zeitung. Dort solle mit 60.000 Zuschauern die „größten 90er-Party der Welt“ stattfinden.

In der „Bild“ sagte Wagner über ihr Comeback: „Ich habe zehn Freunde gefragt, ob ich das machen soll. Alle haben sofort ‚Ja, klar!‘ gesagt.“ Über ihre 18 Jahre lange Pause als Sängerin sagte die 38-Jährige: „Ich wollte zeigen, dass ich mehr bin als ‚Blümchen’. Das hab ich ganz gut hingekriegt. Heute kann ich beides sein: Jasmin und Blümchen.“

Jasmin Wagner : Mindestens zehn weitere Auftritte als „Blümchen“

Bei der Show auf Schalke sollen auch weitere 90er-Stars wie David Hasselhoff, die Vengaboys und East 17 auftreten, zehn weitere Blümchen-Shows bei 90er-Festivals seien im Anschluss geplant. Und wenn die zum Erfolg werden, könnte das „Blümchen“-Comeback noch länger dauern: „Wenn alle Spaß haben, kann ich mir gut vorstellen, dass es weitergeht“, sagte Wagner der „Bild“.

Von RND