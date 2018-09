Musik? Sicher, darum geht es auf Festivals. Doch wer dorthin fährt, will das Wochenende auch ein bisschen zelebrieren. Und die Zeiten, in denen alle Besucher in praktischen, aber fantasielosen Zelten übernachtet haben, sind längst vorbei. Jacqueline Schulz (Fotos) und Julius Heinrichs (Text) haben sich beim Wacken Open Air und bei Rocken am Brocken umgeschaut.