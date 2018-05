Los Angeles

Nach dem Aus der US-Kult-Serie „Roseanne“ hat sich erstmals Hauptdarsteller John Goodman zu Wort gemeldet. Gegenüber „Entertainment Tonight“ erklärte Goodman, er wolle nicht noch mehr Ärger machen. Der 65-jährige Schauspieler gibt in der Serie den Ehemann von Roseanne, Dan Connor. Er versicherte, „alles ist in Ordnung“. Er habe sowieso nicht vorgehabt, noch einen Emmy mit der Serie zu gewinnen. Allein zwischen 1988 und 2010 hatte der Schauspieler elf der begehrten Trophäen gewonnen, sechs davon für seine Rolle in der Serie „Roseanne“.

Nach rassistischen Tweets erklärte der Sender das Aus

Nach Beschimpfungen gegen eine Vertraute von Barack Obama durch US-Komikerin Roseanne Barr (65) hatte der Sender ABC sich entschieden, die Erfolgsserie abzusetzen. Barr hatte Valerie Jarrett (61), einst Beraterin des damaligen US-Präsidenten Barack Obama, in einem Tweet, den sie später löschte, als Baby der „Muslimbruderschaft und Planet der Affen“ beleidigt.

Sara Gilbert, die in der Serie die Rolle der Darlene spielt, distanzierte sich auf Twitter von ihrer Kollegin: „Es ist unglaublich traurig und schwierig für uns alle, denn wir haben eine Show geschaffen, an die wir glauben, auf die wir stolz sind und die die Zuschauer lieben – eine Serie, die anders ist als die Meinungen und Wörter eines Mitglieds der Besetzung“.

Von nl/RND