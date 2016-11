Hamburg. Im Jobcenter Hamburg-Wandsbek hat ein Mann eine Mitarbeiterin mit Salzsäure überschüttet. Die 46-Jährige habe Verletzungen im Gesicht sowie am Oberkörper erlitten, sagte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr habe sie in ein Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Täter sei der Ehemann der Frau. Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus, das Paar soll in Trennung leben. Am Montagabend nahm die Polizei den flüchtigen 56-Jährigen fest.

Mittelschwere Verletzungen erlitten

Bei der Flüssigkeit, mit der der Mann seine Frau übergoss, habe es sich um etwa einen halben Liter 30-prozentige Salzsäure gehandelt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Kollegen der Betroffenen hätten sehr gut reagiert und der Frau sofort die nasse Kleidung ausgezogen und ihren Körper mit Wasser abgespült.

Die 46-Jährige habe Verätzungen ersten Grades erlitten, damit seien ihre Verletzungen mittelschwer. Ein Sprecher des Jobcenter team.arbeit.hamburg sagte: „Wir bedauern den Vorfall.“ Ein Notarzt habe weitere 25 Menschen untersucht, sagte der Feuerwehrsprecher. Unter ihnen war eine Frau, die die Retter mit Kreislaufproblemen ins Krankenhaus brachten.

Tat im Kundenbereich des Jobcenters verübt

Eine andere Frau, die über Reizungen der Atemwege klagte, kam ebenfalls vorsorglich in die Klinik. Die Säure dampfe aus, die Dämpfe könnten Menschen schädigen, erklärte der Sprecher. Vor dem Gebäude waren zwei Feuerwehrleute in Schutzkleidung zu sehen.

Die Tat wurde den Angaben zufolge in einem Kundenbereich des Jobcenters verübt. Die Etage wurde zunächst gesperrt. Nach Abschluss der Spurensicherung durch die Polizei sollte eine Spezialfirma die Reste der ätzenden Flüssigkeit entfernen.

