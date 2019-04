Ravensburg

Obwohl er nie Bachelor und sie nie Bachelorette war, waren sie das Bachelor-Traumpaar – doch nun ist alles vorbei zwischen Johannes Haller (31) und Yeliz Koc (25). Vor rund einem Jahr lernten sie sich bei „Bachelor in Paradise“ kennen, verliebten sich danach ineinander und teilten ihre Liebe in den sozialen Netzwerken mit den Fans.

Am Montag gab der Baden-Württemberger Johannes Haller, der im Sommer bei Promi Big Brother zu sehen war, das Ende der Beziehung bekannt. Sie hätten mehrfach darum gekämpft, es habe häufig gekriselt, vor einigen Monaten hätten sie schon einmal kurz vor der Trennung gestanden. Nun sei es aber endgültig vorbei. „Wir sind beide dankbar für die schöne Zeit“, schreibt Haller in seiner Instagram-Story.

Auch die Krise wurde auf Instagram diskutiert

Dass es zwischen den beiden nicht immer so harmonisch läuft, wie ihre Social-Media-Profile glauben lassen, ließ Yeliz Koc vor einigen Wochen durchblicken. Damals sagte sie auf Instagram, sie müsse sich darüber klar werden, ob sie die Beziehung überhaupt noch wolle. Johannes Haller, der 2014 um das Herz von Bachelorette Jessica Paszka buhlte, gab zu, seine Freundin öfter vernachlässigt zu haben.

Die 25-Jährige teilt in einem Video in ihrer Instagram-Story mit, dass sie aktuell dabei ist, die Sachen aus der gemeinsamen Wohnung in Ravensburg zu holen. Sie suche nun nach einer neuen Bleibe in ihrer Heimatstadt Hannover. „Ich leide total unter dieser ganzen Sache, ich weiß, es wird mich wochen- oder monatelang echt auffresse. Es ist, als ob mir der Boden unter den Füßen weggezogen wird“, sagt sie.

„Ich habe viel geweint und habe nicht das letzte Mal geweint.“

Die Kandidatin, die 2018 durch ihre Ohrfeige gegenüber Bachelor Daniel Völz bekannt wurde, sei nun viel alleine, Menschen, von denen sie dachte, sie seien Freunde, hätten sich abgewandt. „Ich hab sehr sehr viel geweint und weiß, dass ich nicht das letzte Mal geweint habe. Ich habe echt gelitten. Ich kann so aber einfach nicht mehr leben, ich bin froh, wenn ich Zuhause bin.“

Eigentlich hatte das Paar einen Bali-Urlaub für die kommenden Tage geplant, die Flüge sind bereits gebucht. Yeliz Koc möchte nun entweder mit einer Freundin fliegen oder die Reise verlosen.

Von RND/msk