Dülmen

Schlagersänger Jürgen Drews („Ein Bett im Kornfeld“) sagt nach seiner Operation vom Montag dieser Woche zwei Konzerte ab. Die Ärzte hätten eine „absolute Ruhepause“ von zehn Tagen angeordnet, teilte eine Sprecherin am Mittwoch mit. Betroffen seien Auftritte am 30. August auf Mallorca und am 3. September in Abensberg (Bayern). Die Absagen fielen Drews nicht leicht, erklärte eine Sprecherin des Managements. Er müsse sich aber schonen. Drews habe die Operation gut überstanden und befinde sich auf dem Weg der Besserung, betonte die Sprecherin. Er könne in wenigen Tage das Krankenhaus verlassen.

Bereits im August wurden mehrere Auftritte abgesagt

Der Sänger war wegen eines drohenden Darmverschlusses operiert worden. „Es musste durch einen kleinen Eingriff vernarbtes Gewebe entfernt werden“, hatte sein Management mitgeteilt. Lebensgefahr habe zu keinem Zeitpunkt bestanden. Bereits Mitte August war der Sänger (73) mit einem Magen-Darm-Infekt ins Krankenhaus gebracht worden und musste deswegen mehrere Auftritte absagen. Drews lebt in Dülmen im Münsterland.

Von dpa/RND