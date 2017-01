Berlin. Eine Gruppe von Jugendlichen hat in der Nacht zum Sonnabend am Bahnhof Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg zwei Männer angegriffen und einen von ihnen auf die Gleise geschubst. Der 26-Jährige konnte aus dem Gleisbett herausklettern, ehe ein Zug einfuhr, wie die Polizei nach Befragung von Zeugen mitteilte.

Angreifer soll einfach zugeschlagen haben

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stand der 26-Jährige zusammen mit einem 27-jährigen Begleiter und einer 22-jährigen Freundin am Bahngleis, als ein Jugendlicher aus einer Gruppe heraus auf sie zu kam, die Mütze des 26-Jährigen stahl und auf die Gleise warf. Darauf angesprochen, was das solle, schlug der Angreifer auf den 26-Jährigen ein.

Weitere Jugendliche kamen dazu, schubsten den Mann auf die Gleise und schlugen und traten seinen Begleiter. Danach flohen sie mit der U8 in Richtung Hermannplatz. Die beiden Männer kamen zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Hintergründe der Attacke sind unklar. Nähere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.

