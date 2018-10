Hollywood

Ihre größten Erfolge feierte Julia Roberts (50) mit „Pretty Woman“, „Die Braut, die sich nicht traut“ oder „Notting Hill“ – allesamt romantische Komödien, an der Seite von Schauspielkollegen wie Hugh Grant oder Richard Gere. Damit soll nun vorerst Schluss sein. Wie der Hollywoodstar jetzt in einem Interview mit „Entertainment Tonight“ erklärte, will sie sich vor allem ernsteren Filmen widmen.

„Es gab einen Punkt in meiner Karriere, an dem viele Leute dachten, ich hätte etwas gegen romantische Komödien. Aber ich liebe sie, ich liebe es, in ihnen mitzuspielen und sie anzusehen, aber nach einer gewissen Lebenserfahrung funktionieren sie manchmal einfach nicht mehr“, sagt die 50-Jährige. Dabei gehe es nicht um das Alter, sondern darum, „dass die Leute wissen, was du weißt“.

In ihrer neuen Drama-Serie „Homecoming“, spielt sie an der Seite von Dermot Mulroney, wie schon in „Die Hochzeit meines besten Freundes“. Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könne, mit Mulroney noch einmal in einer romantischen Komödien zu spielen, sagt sie: „Ich weiß nicht, vielleicht könnten wir die Eltern spielen.“ Ein Liebeskomödien-Comeback schließt der Hollywood-Star also nicht ganz aus.

Von RND