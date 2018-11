Markgröningen

Ein Junge hat auf dem Heimweg von der Schule 1200 Euro gefunden – und sich als ehrlicher Finder erwiesen. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, hatte der Neunjährige am Freitag in Markgröningen (Landkreis Ludwigsburg) einen gepolsterten Umschlag auf der Straße gefunden. Der Inhalt: 1200 Euro in verschiedenen Scheinen von fünf bis 500 Euro.

„Er hat es brav mit nach Hause genommen und seinem Vater gezeigt“, sagte der Sprecher. Der brachte das Geld zur Polizei – wo der Besitzer den Verlust gemeldet hatte. „Er hat auch glaubhaft versichern können, dass er wirklich der Besitzer ist.“

Leer ging der Schuljunge aber nicht aus: Er bekam 200 Euro Finderlohn. Warum der Mann so viel Bargeld bei sich hatte, konnte die Polizei allerdings nicht sagen.

Von RND/dpa