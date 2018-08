Freiburg

Im Hauptprozess um den jahrelangen Missbrauch eines Kindes in Staufen bei Freiburg hat der Verteidiger der Mutter neuneinhalb Jahre Haft für seine Mandantin gefordert. Die 48-Jährige habe gestanden und sei nicht vorbestraft, sagte Rechtsanwalt Matthias Wagner am Mittwoch vor dem Landgericht Freiburg. Sie sei zur Täterin geworden, weil sie in einem Abhängigkeitsverhältnis zu ihrem wegen schweren Kindesmissbrauchs vorbestraften Lebensgefährten gestanden habe.

Wagners Plädoyer war, wie die bisherigen auch, nicht-öffentlich. Als Grund wurde vom Gericht der Schutz von Persönlichkeitsrechten genannt. Sein Urteil will das Gericht am 7. August (9.30 Uhr) sprechen.

Jungen mehr als zwei Jahre lang im Darknet angeboten

Angeklagt sind die 48-Jährige sowie ihr 39 Jahre alter Lebensgefährte, beides Deutsche. Sie haben gestanden, den damals in Staufen lebenden und heute zehn Jahre alten Jungen mehr als zwei Jahre lang im Darknet – das ist ein anonymer Bereich des Internets - angeboten und Männern gegen Geld für Vergewaltigungen überlassen zu haben. Zudem sollen sie das Kind sowie ein kleines Mädchen auch selbst mehrfach sexuell missbraucht haben.

Die Staatsanwaltschaft hatte vierzehneinhalb Jahre Gefängnis für die Mutter gefordert sowie dreizehneinhalb Jahre Haft und anschließende Sicherungsverwahrung für den Lebensgefährten. Dessen Verteidigerin sprach sich für neun Jahre Haft mit Sicherungsverwahrung aus.

Insgesamt acht Festnahmen und Anklagen

In dem Missbrauchsfall hatte es insgesamt acht Festnahmen und Anklagen gegeben. Die Mutter und deren Lebensgefährte gelten als Hauptbeschuldigte. Mehrere Männer, die sich an dem Kind vergangen hatten, wurden bereits zu langjährigen Haftstrafen verurteilt, einige von ihnen mit anschließender Sicherungsverwahrung.

Der Junge lebt inzwischen bei einer Pflegefamilie. Er leidet bis heute unter den Taten, wie Vertreter der Polizei vor Gericht sagten. Nach seiner Mutter habe der Junge seit deren Festnahme vor mehr als zehn Monaten nicht mehr gefragt.

Von RND/dpa