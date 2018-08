Berlin

Die in der vergangenen Woche in Ahrensfelde am Berliner Stadtrand entdeckte Leiche ist identifiziert. Es handele sich um den vermissten 13-Jährigen aus dem Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf, das berichtet die „Märkische Allgemeine“ unter Berufung auf die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder), Konstanze Schober, am Montag.

Die Todesursache ist weiter unklar. Eine Obduktion hatte keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen ergeben. Neue Erkenntnisse erhoffen sich die Ermittler noch von chemischen Untersuchungen, die laut Schober in alle Richtungen gehen.

Jugendlicher wurde seit knapp einer Woche vermisst

Von dem Jugendlichen fehlte seit dem 31. Juli jede Spur. Er hatte sich in Marzahn-Nord, das an Ahrensfelde grenzt, mit Freunden treffen wollen.

Die Leiche wurde am 2. August gegen Mittag in der Nähe einer alten Kläranlage gefunden. Kriminaltechniker waren im Einsatz, ein Hubschrauber kreiste. Die Leiche soll bereits Verwesungsspuren aufgewiesen haben.

Von RND/MAZ