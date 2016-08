Justin Biebers Instagram-"Unfall"

New York. Ganz kurz konnte seine "Beliebers" hoffen: Am Montag tauchte im sozialen Netzwerk Instargram nach zwei Wochen Abstinenz wieder ein Profil von Popstar Justin Bieber auf. Doch das Comeback auf der Foto-Plattform war ein Fehler: Nach wenigen Stunden wurde das reaktivierte Profil des kanadischen Sängers wieder aus dem Netz genommen.

Still no Instagram it was an accident