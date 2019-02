Chicago

Ein anonymer Spender hat die Hotelrechnung für 70 Obdachlose in Chicago übernommen. Einige Tage lang dürfen sich die Menschen in der derzeit bis zu minus 32 Grad kalten Stadt in einem Hotel aufwärmen.

Die Männer und Frauen hatten sich in Chicago zuvor selbst eine Art Zeltlager gebaut und gespendete Gaskocher genutzt, um sich zu wärmen. Als einer der Behälter explodierte, untersagte die Feuerwehr die Nutzung aufgrund der hohen Explosionsgefahr.

Heilsarmee suchte Ausweichunterkünfte, als die Stadt anrief

Die Heilsarmee hatte gerade nach Ausweichunterkünften geschaut, als die Stadt anrief und von der Spende berichtete, sagte Heilsarmee-Sprecherin Jacqueline Rachev der Zeitung „The Chicago Tribune“. Nur eine Person habe das Angebot nicht angenommen, sagte sie demnach.

In den USA herrscht derzeit eine extreme Kältewelle. Bisher sind mindestens 21 Menschen der Kälte zum Opfer gefallen. Auch aktuell sind die Temperaturen lebensgefährlich für Menschen.

Von RND/msk