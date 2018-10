Panorama Cannabis jetzt legal - Kanada feiert große Kiffer-Party Kanada außer Rand und Band. Seit diesem Mittwoch ist der Konsum von Cannabis legal. Was die Menschen in Toronto und anderen Städten dazu veranlasste, ausgelassen zu feiern.

A depiction of a cannabis bud drops from the ceiling at Leafly's countdown party in Toronto on Wednesday, Oct. 17, 2018, as midnight passes and marks the first day legalization of Cannabis across Canada. (Chris Young/The Canadian Press via AP) Quelle: The Canadian Press