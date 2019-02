Paris

Nicht nur für besondere Kleider ist Modeschöpfer Karl Lagerfeld bekannt, auch für sein loses Mundwerk. Unvergessen sind Aussagen wie „Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren“ oder „ Heidi Klum? Kenn ich nicht, die war nie in Paris.“ Wir tragen eine Auswahl seiner Sprüche zusammen – ganz getreu seinem Satz: „Mir geht manches durch den Mund, bevor es mir durch den Kopf geht“.

„Am Fließband stehen, das ist Arbeit. Was ich mache, ist Freizeitgestaltung mit beruflichem Hintergrund.“

„Sehe ich aus wie jemand, der kochen kann? Ich kann eine Dose Cola Light öffnen und damit hat sich das.“

„Man muss das Geld zum Fenster rauswerfen, damit es zur Tür wieder reinkommt.“

„Eine Frau ohne Stil hat auch in einem Kleid mit Stil keinen Stil.“

„Wer heute als schön gilt, wird morgen kaum noch zum Putzen bestellt.“

„Es gibt Menschen, die legen sich an den Strand und warten, dass die Inspiration zu ihnen kommt. Nur kommt die Inspiration nicht einfach an den Strand.“

„Das Rauskommen nach einer Schau ist eine gute Disziplin für mich. Ich muss aufpassen, dass ich nicht aussehe wie ein alter Gartenzwerg zwischen all diesen 20-Jährigen.“

„Das wirkliche Drama der Reichen ist, dass es immer noch reichere gibt.“

„I am very much down to earth. Just not this earth.“

„Ich leide an einer Überdosis meiner selbst.“

„Witzig zu sein macht keinen Spaß. Sie müssen amüsant sein.“

„Zwischen mir und dem Rest der Welt steht eine Glaswand.“

„ Heidi Klum? Ich kenne sie nicht. Claudia kennt sie auch nicht. Die war nie in Paris, die kennen wir nicht.“

„Ich mag ihr Gesicht nicht. Sie sollte nur ihre Rückseite zeigen.“

„Ich habe mich in der Schule dauernd selbst krankgeschrieben. Einmal hab ich sogar Kinderlähmung vorgespielt.“

„Kinder reden doch immer nur Stuss. Deshalb hasste ich als Kind andere Kinder.“

„ Stress? Das kenne ich nicht, ich kenne nur Strass.“

„Scham ist eine Frage der Selbstachtung.“

„Man muss etwas Neues machen, wenn man den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen möchte.“

„Ein Selfie ist elektronische Masturbation.“

„Lady Diana war hübsch und irgendwie süß. Aber allen voran auch dumm.“

„Nichts macht einen älter als wenn man versucht, jung auszusehen.“

„Ich hasse das Wort billig. Menschen sind billig, Bekleidung dagegen ist preiswert oder teuer.“

