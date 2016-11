Waldbronn. Ein 21 Jahre alter Mann soll in Waldbronn nahe Karlsruhe das Baby seiner Freundin so geschüttelt haben, dass es drei Tage später an den Folgen in einer Klinik starb. Der junge Mann hatte selbst die Rettungsdienste alarmiert, berichtete die Staatsanwaltschaft. Offenbar war er in Panik, wel das sechs Monate alte Mädchen nicht mehr reagierte. In der Klinik wurde später ein Schütteltrauma diagnostiziert.

Was genau passiert ist, war zunächst unklar. Auch die Staatsanwaltschaft hält sich noch bedeckt. Die Mutter war zum Tatzeitpunkt nicht zu Hause. Es wird nicht ausgeschlossen, dass der 21-Jährige allein mit dem Baby überfordert war.

Erinnerungen an Fall Tayler werden wach

Gegen den jungen Mann wird wegen des dringenden Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt. war. Es wurde Haftbefehl erlassen, der unter Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde.

Der Fall erinnert an den kleinen Tayler aus Hamburg. Der Einjährige starb im vergangenen Jahr an den Folgen von Misshandlungen. Tagelang kämpften Ärzte um sein Leben. Vergebens. Zum Todeszeitpunkt war Michael Q. alleine mit dem Kind seiner Lebenspartnerin.

