Kate zeigt sich trotz Übelkeit

London. Herzogin Kate hat sich nach langer Zeit einmal wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Anfang September wurde bekannt, dass sie und Prinz William ihr drittes gemeinsames Kind erwarten. Wie bereits während ihrer ersten beiden Schwangerschaften leidet Kate auch dieses Mal wieder unter einer besonders schweren Form der Schwangerschaftsübelkeit und hat sich daher aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. In einem Video auf Twitter macht sich die Herzogin nun aber für eines ihrer Herzensprojekte stark: Sie unterstützt die neue Kampagne des Anna Freud National Centre for Children and Families. Kate moderiert ein Animationsvideo an, dass Kindern vermitteln soll, wie man sich um seine geistige Gesundheit kümmert. Kate macht aufmerksam auf Beschwerden, die man anders als körperliche Dinge nicht immer sehen könnte und appelliert an die Eltern: „Manchmal hilft schon ein Gespräch.“

Von RND