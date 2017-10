Kevin Spacey outet sich als schwul

Los Angeles. US-Schauspieler Kevin Spacey hat sich nach sexuellen Belästigungsvorwürfen gegen ihn entschuldigt. Bei Twitter schrieb er, zutiefst entsetzt zu sein und sich nicht an den mutmaßlichen Vorfall zu erinnern. Der heute 46 Jahre alte Schauspieler Anthony Rapp hatte gesagt, im Jahr 1986 habe Spacey sich ihm sexuell angenähert – damals sei er selbst erst 14 Jahre alt gewesen. Zum ersten Mal öffentlich sagte Spacey in dem Tweet zudem, er sei homosexuell und wolle in Zukunft ehrlich damit umgehen. Dies werde damit beginnen, dass er sein „eigenes Verhalten untersuchen“ wolle.

Rapp hatte sich gegenüber der Internetseite BuzzFeed geäußert und gesagt, er habe sich nach den Anschuldigungen gegenüber dem Hollywood-Filmmogul Harvey Weinstein zu dem Schritt ermutigt gefühlt. Seither wird öffentlich über sexuelle Belästigung in der US-Unterhaltungsindustrie gesprochen.

Rapps Schilderungen zufolge nahm er damals an einer Party in Spaceys Wohnung teil. Am Ende des Abends habe ihn der betrunkene Schauspieler auf sein Bett gelegt und sei dann auf ihn geklettert, so Rapp. Danach habe dieser ihn zwar noch heruntergedrückt, doch er habe das Zimmer verlassen können, bevor sich die Situation weiter entwickelte.

Der 58-jährige Spacey sagte, falls er sich so verhalten habe, wie Rapp beschreibe, müsse er sich aufrichtig bei ihm entschuldigen. „Das wäre ein zutiefst unangemessenes Verhalten eines Betrunkenen gewesen, und es tut mir leid, dass er die Gefühle hatte, die er seither mit sich herumgetragen hat.“

Erstmals sprach Spacey in dem Zuge über seine Sexualität. „Jene, die mir nahestehen, wissen, dass ich in meinem Leben Beziehungen zu Männern und Frauen hatte.“ Über sein ganzes Leben hinweg habe er Männer geliebt und entscheide nun, als homosexueller Mann zu leben. In der Vergangenheit hatte Spacey sein Privatleben stark abgeschirmt.

Von RND/ap