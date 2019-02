Hamburg

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg (16) kommt am kommenden Freitag (1. März) nach Hamburg, um am Schulstreik für den Klimaschutz teilzunehmen. Das bestätigte ihre Familie dem „Spiegel“, wie der Verlag am Dienstag mitteilte. Es sei der erste Schulstreik in Deutschland, bei dem Greta Thunberg mitmacht. Die Protestkundgebung soll um 8.30 Uhr am Gänsemarkt beginnen.

Greta Thunberg hatte am 20. August 2018 das erste Mal die Schule geschwänzt, um vor dem schwedischen Reichstag in Stockholm für den Klimaschutz zu demonstrieren. Thunberg will ihren Protest so lange fortsetzen, bis Schweden seine Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaschutzabkommen erfüllt.

Greta Thunbergs Protest hat Zehntausende Nachahmer gefunden

Ihr Protest hat mittlerweile Zehntausende Nachahmer gefunden. Unter Mottos wie „Fridays For Future“ oder „Youth For Climate“ bestreiken Schüler und junge Erwachsene immer wieder die Schule und gehen stattdessen auf die Straße.

Von RND/epd/dpa