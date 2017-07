Kölner Rheinseilbahn gerät ins Stocken

Köln. Die Rheinseilbahn wurde zur Bundesgartenschau 1957 errichtet und verbindet das linksrheinische Köln-Riehl mit dem rechtsrheinischen Stadtteil Deutz. Seit über 60 Jahren transportiert sie die Besucher unfallfrei in luftiger Höhe der Rheinmetropole. Nicht zu Unrecht gilt die Kölner Seilbahn deshalb auch als sicherstes Verkehrsmittel der Stadt. Am Sonntagnachmittag gegen 15.20 Uhr kam es allerdings zu einem bislang einmaligen Zwischenfall.

Die Seilbahn sei abrupt zum Stillstand gekommen. An einem Pylonen habe sich das vordere Fahrwerk einer Kabine verkeilt, in der sich vier Personen befinden, wie die Kölner Feuerwehr mitteilte. Darunter sind auch zwei Kinder. Die Betroffenen sind nach den Worten des Feuerwehr-Sprechers etwas aufgewühlt, aber wohlauf. Höhenretter sind im Einsatz. Aber auch mit Drehleitern nähern sich Feuerwehrleute den stillstehenden Gondeln, um die darin ausharrenden Insassen in Sicherheit zu bringen. Die Feuerwehr geht von einem Einsatz bis in die Nacht aus.

„Sowas ist noch nie passiert“, sagte der Feuerwehr-Sprecher. Im Oktober 2014 war es zwar bei starkem Wind während des Sturmtiefs „Gonzalo“ zu einem Notfall an der Seilbahn gekommen. Damals musste allerdings nur eine Familie aus einer Gondel gerettet werden - Eltern und Kinder wurden auf ein Boot abgeseilt.

