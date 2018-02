Königsfamilie am Krankenbett von Prinz Henrik

Die dänische Königsfamilie hat sich erneut am Krankenbett des schwerkranken Prinz Henrik versammelt. Königin Margarethe (77), Kronprinz Frederik (49), Prinz Joachim (48) und weitere Angehörige kamen am 10. Februar in das Rigshospitalet in Kopenhagen, wo der 83-Jährige behandelt wird.