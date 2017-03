Bad Berleburg. Unter den 400 Teilnehmern der Trauerfeier in Bad Berleburg (Nordrhein-Westfalen) waren Dänemarks Königin Margrethe, das niederländische Königspaar Willem-Alexander und Máxima sowie die frühere Königin Beatrix. Auch die schwedische Königin Silvia und Prinzessin Märtha-Louise von Norwegen nahmen an dem Gottesdienst in der Evangelischen Stadtkirche teil. Für die Öffentlichkeit war die Trauerfeier nicht zugänglich. Ein Termin für die Beerdigung ist noch nicht bekannt.

Von RND/dpa