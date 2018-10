New York

Diese Ausrüstung kann lebensgefährlich sein: Nach der Explosion einer Körperkamera in New York hat die Polizei fast 3000 der sogenannten Bodycams zurückgerufen. Auf einer nächtlichen Streife habe die Kamera eines Beamten zu qualmen begonnen, hieß es in einer Mitteilung. Der Polizist habe die Kamera abgelegt, woraufhin sie explodierte. Der Vorfall habe gezeigt, dass sich die Batterie im Modell LE-5 des Herstellers Vievu „möglicherweise entzünden“ könne.

Polizisten sollten ihre Kameras „umgehend ablegen“

Polizisten mit dem Modell wurden aufgefordert, die Bodycams „umgehend abzulegen“ und in ihre Dienststellen zurückzubringen – nach einem Bericht der „New York Times“ fast 3000 Stück. Insgesamt sind in New York mehr als 15.000 Vievu-Modelle im Einsatz. Anfang des Jahres hatte die Polizei mitgeteilt, dass bis Jahresende alle 18.000 uniformierten Polizisten auf Patrouille Körperkameras tragen sollen.

Hessen setzte Bodycams als erstes Bundesland ein

In Deutschland war Hessen das erste Bundesland, in dem Bodycams 2013 erprobt wurden. Seitdem gab es in mehreren Bundesländern Pilotprojekte. Auch auf Bundesebene ist der Einsatz inzwischen erlaubt. Laut Gewerkschaft der Polizei (GdP) führen die Geräte zu weniger Aggression und Gewalt gegenüber Polizisten.

Von dpa/RND