Kommt Leonardo DiCaprios Neue aus Diepholz?

Los Angeles. Leonardo DiCaprio mag schöne Frauen an seiner Seite. In der Vergangenheit waren seine Freundinnen blond, langbeinig und machten in Unterwäsche stets eine gute Figur. Der Schauspieler war schon mit Top-Models wie Eva Herzigova, Bar Refaeli und Toni Garrn liiert – allesamt Victoria’s-Secret-Engel. Erst im Mai trennte sich DiCaprio Nina Agdal (25). Doch der 42-Jährige Frauenschwarm bleibt selten lange allein. Und auch seine neue Freundin ist ein Model – natürlich.

Medienberichten zufolge ist DiCaprio, der eine deutsche Großmutter hatte, mit der Deutschen Lorena Rae liiert. Die 22-Jährige stammt aus dem niedersächsischen Diepholz und soll in den vergangenen Wochen auffällig oft an der Seite des Schauspielers gesehen worden sein. Fotos von Paparazzi zeigen die beiden beim Radfahren und im Museum of Modern Arts in New York. In der Metropole lebt Rae, die unter anderem für Hugo Boss und „Sports Illustrated“ modelt.

Ein Screenshot von Lorena Raes Instagram-Seite ... Quelle: RND Screenshot

Doch ein Dementi der angeblichen Liebelei folgte prompt: „Sie sind nicht zusammen“, zitiert die US-Seite „Page Six“ das Management DiCaprios. Die Frauenwelt darf also doch noch etwas hoffen – zumindest die Kaste der Top-Models.

Von RND