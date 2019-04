Raleigh

Mit fünf Dollar zum großen Traum: Der krebskranke Richard Beare gewann bei einer amerikanischen Lotterie den Hauptgewinn von 250.000 Dollar. Mit dem Geld will er sich einen großen Wunsch erfüllen: Reisen, so lange er noch kann.

„Vor kurzem wurde bei mir Leberkrebs im Stadium 4 diagnostiziert“, so Beare in einer Stellungnahme der NC Eduction Lottery. „Ich möchte reisen, solange ich mich noch amüsieren kann. Meine Frau wollte schon immer nach Italien, da ihre Vorfahren hierher kommen. Jetzt kann ich ihr das ermöglichen“, so der glückliche Gewinner.

Richard Beare kann sein Glück nicht fassen

Vor drei Wochen hatte sich Beare das Glückslos in einem Supermarkt gekauft. „Ich spiele selten Lotto“, wird er von „CNN“ zitiert. Er rubbelte die vier Felder frei und konnte sein Glück kaum fassen. Um sicher zu gehen, was er da sah, bat er die Mitarbeiterin des Marktes, es zu überprüfen.

„Als ich sah, dass ich übereinstimmende Nummern hatte, fragte ich sie: Was bedeutet es, wenn ich dieselben Nummern finde? Sie meinte, es bedeute, ich hätte einen Preis gewonnen“, so Beare. Immer noch fassungslos sagte er: „Ich glaube, ich habe 250.000 Dollar gewonnen“. Und mit dem Geld will Richard Beare zusammen mit seiner Frau nun die Reise seines Lebens machen.

Von RND/mat