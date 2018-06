Es ist schon etwas her, seitdem Melania Trump sich an der Seite ihres Mannes gezeigt hat – überhaupt macht sie sich öffentlich rar. Zum anstehenden G7-Gipfel in Kanada wird sie den Präsidenten nicht begleiten. Das befeuert die Gerüchte um ihren Ehe- und Gesundheitszustand.