Ladendiebin narrt Polizisten

Lufkin. Sie wurde wegen Ladendiebstahls verhaftet. Doch Toscha Fay Sponsler vergrößerte ihre Strafakte danach noch um ein Vielfaches. Indem sie den Streifenwagen klaute und sich mit den Polizisten ein Hochgeschwindigkeitsrennen lieferte.

Dabei hatten die Beamten der 33-Jährigen schon Handschellen angelegt und sie auf dem Rücksitz des Polizeibullies angeschnallt. Aber wie Aufnahmen der im Wagen befestigten Überwachungskamera zeigen, kann sie zunächst den Sicherheitsgurt lösen und sich dann auch noch aus den Handschellen befreien.

Während die Beamten draußen noch Zeugen vernehmen, gelingt es der Frau innerhalb von wenigen Sekunden von hinten nach vorne auf den Fahrersitz zu klettern, den Wagen zu wenden und loszufahren - die entsetzten Polizisten nahmen die Verfolgung zu Fuß auf.

Die nächsten 23 Minuten wurden zu einer dramatischen Verfolgungsjagd, wie sie Hollywood nicht besser hätte inszenieren können: Auf dem Video ist zu sehen, wie sie mit 180 Sachen über eine Schnellstraße rast. Die Streifenwagen hinter ihr können kaum folgen, die von vorne mit Blaulicht entgegenkommenden Autos müssen ausweichen, weil Sponsler direkt auf sie zuhält. Einem Nagelbrett, das ein Beamter ausgebreitet hat, weicht sie geschickt aus.

Das Finale kommt nach fast 40 Kilometern: Fays Fahrzeug gerät ins Schleudern, dreht sich um die eigene Achse und prallt auf dem Seitenstreifen gegen einen Baum. Mehrere Beamte mit gezogener Waffe holen die leicht verletzte Frau aus dem Wagen und bringen sie zur Wache.

Während die Ladendiebin auf ihren Prozess wartet, ließ die Polizei in Lufkin in einer Blitzaktion alle Streifenwagen mit Trennscheiben nachrüsten, „damit so etwas nicht mehr passieren kann“.

Von Dierk Sinderman/RND