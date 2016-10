Los Angeles. „Ich müsste mindestens 400 Stücke haben“ sagte US-Popstar Lady Gaga in der „Late Late Show“ von Comedian James Corden. Zu ihrer Sammlung gehörten eine Jacke aus dem legendären „Thriller“-Video, ein Handschuh und viele seiner Tour-Kostüme.

Geschichtsträchtige Jacke in Spezialschrank aufbewahrt

Sie bewahre die legendären Stücke in einem klimatisierten Schrank auf, um sie bestmöglich zu konservieren, so Gaga. Die 30-Jährige war in der populären Rubrik „Carpool Karaoke“ zu Gast. Der Moderator fährt darin Stars durch Los Angeles, singt gemeinsam mit Musikern ihre größten Hits und interviewt sie zwischendurch.

Lady Gaga, die nach eigenen Angaben erst vor wenigen Monaten ihren Führerschein machte, durfte auch kurz ans Steuer. Ihr holpriger Fahrstil veranlasste Corden jedoch, einen Helm aufzusetzen.

