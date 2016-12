New York. In den USA ist ein Lufthansa-Flugzeug wegen einer telefonischen Drohung umgeleitet worden und in New York zwischengelandet. Wie ein Lufthansa-Sprecher der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag sagte, war der A380 mit 505 Passagieren an Bord auf dem Weg von Houston in Texas nach Frankfurt am Main.

„Aus Sicherheitsgründen“ sei der Flug LH441 dann zum John F. Kennedy Flughafen in New York umgeleitet worden. Das Flugzeug sei in New York sicher gelandet, und die Passagiere und die Besatzung seien dort in Hotels untergebracht und auf andere Flüge umgebucht worden.

Es habe sich um eine Sicherheitslandung, nicht aber um eine Notlandung gehandelt, betonte der Sprecher der Lufthansa. Nach der Untersuchung soll der A 380 nach Frankfurt weiterfliegen - allerdings ohne Passagiere an Bord. Dies werde wahrscheinlich im Laufe des Tages geschehen.

Von dpa/afp/RND/zys