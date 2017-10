Las Vegas: 50 Tote nach Attentat auf Country-Konzert

Las Vegas. Über fünf Minuten feuerte der Täter in die Menge. Die Schüsse aus der automatischen Maschinenpistole hallten über den hell erleuchteten Platz, und die Konzertbesucher liefen hilfesuchend durcheinander. Erst Stunden nach dem Angriff wird das Ausmaß eines der größten Verbrechens in der amerikanischen Geschichte bekannt: Mehr als 50 Menschen wurden in der Nacht zu Montag in Las Vegas getötet, die Zahl der Verletzten liegt bei etwa 400.

Konzert sollte Ausklang eines Festivals sein

Es sollte der fröhliche Abschluss des dreitägigen „Route 91 Harvest Festivals“ werden, das von fast 30 000 Country-Musik-Liebhaber besucht wurde. Mit Cowboyhut und Gitarre betrat gerade der populäre Sänger Jason Aldean die Bühne, als die ersten Schüsse durch die Menge peitschten. Ivetta Saladana stand in den vordersten Reihe, als die ersten Opfer zu Boden gingen. „Es war ein reiner Horror. Die Menschen liefen zuerst durcheinander, dann warfen sie sich schutzsuchend zu Boden“, sagte die junge Frau gegenüber der örtlichen Zeitung „Las Vegas Review-Journal“.

Sheriff Joseph Lombardo gibt am frühen Montagmorgen (Ortszeit) den Namen des Schützen bekannt, der sich offenbar selbst erschoss, als die Polizei gerade in Begriff war, sein Hotelzimmer zu stürmen: Stephen Paddock hatte sich im Mandalay Bay Hotel postiert, das sich neben der Freilichtanlage erhebt, und vom 32. Stock wahllos in die Menge geschossen. Lombardo beschreibt den 64-Jährigen als „einsamen Wolf“, der allem Anschein nach allein handelte und wie ein Scharfschütze in die Menschenmenge geschossen habe.

Mit Zurückhaltung nehmen die Behörden die Nachricht aus Kairo auf, wonach die Milizen des „Islamischen Staates“ den Massenmord für sich reklamieren. Vorsorglich mahnen sie, dass sich die Propagandaabteilung der Extremisten schon mehrfach zu Taten bekannte, die offensichtlich keine Verbindung zum IS besaßen.

Bisher besitzt die Polizei noch keine Erkenntnis zur Weltanschauung des Schützen. Fest steht aber: Paddock wurde unmittelbar vor dem Angriff von einer Frau begleitet, nach der zurzeit gesucht wird. Die Polizei betont aber ausdrücklich, dass nicht nach ihr gefahndet werde. Vielleicht war sie lediglich eine zufällige Begleitung, mit der sich der Täter tarnen wollte. Paddock ist den Behörden kein Unbekannter und war bereits mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten.

Spezialkräfte der Polizei sind derzeit noch im Einsatz. Gefahndet wurde zudem nach zwei Fahrzeugen, einem Hyundai Tucson und einem Chrysler Pacifica Touring mit den Nevada-Kennzeichen 114 B40 und 79D 401. Die beiden Autos seien mittlerweile gefunden worden, teilte die Polizei per Twitter mit.

Das Verbrechen sorgte weltweit für Entsetzen. Papst Franziskus rief zum Gebet auf und sprach in einem Schreiben an den örtlichen Erzbischof Joseph Anthony Pepe von einer sinnlosen Tragödie. Neben vielen anderen Staatsoberhäuptern sandte auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ein Kondolenzschreiben an US-Präsident Donald Trump.

Das Mandalay Bay Hotel am berühmte Las Vegas Strip ist für viele Amerikaner ein fester Begriff. Die Anlage entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einem Eventzentrum, das neben dem Glückspiel täglich mehrere Shows bietet.

