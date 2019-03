Ottersberg

Seit Samstagmorgen wird die 13-Jährige Laura N. aus Ottersberg vermisst, wie die Polizei Verden/Osterholz in Niedersachsen am Montag mitteilte. Das Mädchen wohnte demnach bis vor Kurzem im Kreis Höxter in Nordrhein-Westfalen. Zuletzt gesehen wurde sie, als sie an dem Morgen in einen Zug in Richtung Bremen stieg. Seitdem ist sie nicht mehr nach Hause gekommen.

Das Mädchen ist der Polizei zufolge 1,70 Meter groß und hat lange blonde Haare. Sie trug zum Zeitpunkt ihres Verschwinden einen roten Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift auf der Vorder- und Rückseite, eine beige Hose, rosa Sneaker und eine schwarze Bomberjacke. Dazu trug sie eine schwarze Umhängetasche bei sich.

Mutter von Laura N. sucht auf Facebook nach ihrer Tochter

Bereits am Sonntag hatte die Mutter von Laura auf Facebook eine Vermisstenanzeige gepostet: Seitdem sie in den Zug gestiegen sei, fehle jede Spur von ihrer Tochter, schreibt die Mutter dort, „und ihr Handy ist aus“. In ihrem Post weist die Mutter auch daraufhin, dass Laura „wesentlich älter“ als 13 Jahre aussehe. Zwei Fotos zeigen das Mädchen. Schon über 165.000 Mal wurde der Beitrag der Mutter auf Facebook geteilt, mehr als 14.000 Kommentare stehen darunter.

Bitte so weitläufig wie möglich teilen!!! Meine Tochter Laura wird seit gestern morgen, dem 02.03.19, 11 Uhr vermisst.... Gepostet von Britta Naujokat am Sonntag, 3. März 2019

Von RND/dpa