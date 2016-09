Hannover. Laut Polizei meldete sich der 19 Jahre alte Wohnungsinhaber Donnerstagmittag bei der Polizei, weil er in dem Koffer den lebenden Säugling gefunden hatte. Sanitäter brachten das kleine Mädchen ins Krankenhaus, der Zustand des Baby ist nach ersten Untersuchungen stabil.

In dem Koffer entdeckten die Polizisten zudem ein Behältnis, das bereits skelettierte Knochen enthielt. Sie stammen offenbar von einem weiteren Baby.

Polizei nimmt Mutter am Arbeitsplatz fest

Die Polizei nahm die 22 Jahre alte, mutmaßliche Mutter des Babys, die mit dem 19-Jährigen in der Wohnung lebt, noch am Mittag an ihrer Arbeitsstelle in Hannover fest. Gegen die 22-Jährige ist ein Verfahren wegen Totschlags beziehungsweise versuchten Totschlags eingeleitet worden. Die Frau wird am Freitag einem Richter vorgeführt.

Die Polizei machte keine weiteren Angaben über die Tatverdächtige. Die gefundenen Skelettteile werden in der Gerichtsmedizin untersucht.

Von RND/sbü