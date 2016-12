Berlin. Thorsten Legat trat am Samstagabend in der Pro7-Fernsehshow „Schlag den Star“ gegen den Fitnesscouch Detlef D! Soost an. 15 Aufgaben mussten beide meisten. Dazu gehörten auch Wissensfragen wie ein Bilderrätsel. Moderator Elton zeigte den beiden Kandidaten Fotos von bekannten Menschen. Legat und Soost mussten erraten, um wen es sich handelt.

Sie scheiterten mehrmals. Claus Kleber, der Moderator des „heute-journal“, wurde von beiden nicht erkannt. Als Elton ein Foto des „Star Wars“-Droiden BB-8 aus „Episode VIII“ zeigte, rief Legat: „R2 D2!“. Beim Foto von Außenminister Frank-Walter Steinmeier sagte Tanzcoach Detlef D! Soost (46) zum Beispiel: „Horst Seehofer“. Entschuldigend schob er anschließend hinterher: „Politik ist nicht so mein Ding, merke ich hier gerade.“

Legat blamierte sich noch mehr. Beim Foto von Tennisheldin Angelique Kerber (28) sagte er: „Was ist das denn für eine Hackfresse?“ Als ein entsetztes Raunen durchs Studio-Publikum ging, fragte der ehemalige Bundesliga-Spieler und Dschungelcamp-Veteran: „Entschuldigung. Wer ist das?“ Er wusste es wirklich nicht, wie er später noch einmal sagte.

Legat: „So etwas darf mir nicht passieren“

Im Laufe der Nacht wurde Legat sein Fauxpas offensichtlich immer klarer: „Das Schlimmste aber, das mir passiert ist, war die Beleidigung von Angelique Kerber. (...) Das tut mir unsagbar leid und ich möchte mich dafür bei Angelique Kerber – unserer Nummer 1 im Tennis – in aller Form entschuldigen. So etwas darf mir nicht passieren! Ich bin am Boden zerstört!“, schrieb er auf Facebook. Auch in einem kurzen Video wandte er sich sehr geknickt an Kerber und bat um Entschuldigung.

Detlef D! Soost (46) und Thorsten Legat (48) Quelle: ProSieben

Ein Stromausfall unterbrach kurz vor Ende die Show. Gegen 1.48 Uhr wurde der Bildschirm schwarz, ProSieben blendete ein Pausenzeichen ein und meldete im Kurznachrichtendienst Twitter: „Es geht gleich weiter mit #SchlagDenStar. Es gab einen kleinen Stromausfall in der Übertragungstechnik. Sorry.“ Minuten später war das Bild wieder da. Viele Internetnutzer frotzelten. „Stefan Raab konnte das nicht mehr mitansehen und hat den Stecker gezogen“, schrieb Twitter-Nutzerin Elaine Marley.

Übrigens gewann Tanzcouch Soost das Duell gegen Fußballer Legat, weil er das letzte Spiel für sich entschied. Es war eine knappe Entscheidung. Beide Kandidaten mussten aber auch nicht mehr ihr (Nicht-)Wissen beweisen. Sie mussten nur noch einen Bindfaden mit dem Mund aufrollen. Soost war darin schneller.

Von dpa/RND/wer