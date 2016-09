Hamburg. In Hamburg müssen mehrere Schüler die Abiturprüfung in Biologie wahrscheinlich wiederholen, weil ihre Klausuren verschwunden sind. Ihr Lehrer habe sie in der S-Bahn liegen gelassen, berichtete das „Hamburger Abendblatt“. Der Fall sei ärgerlich – „für die Betroffenen, aber auch für uns als Behörde“, teilte die Schulbehörde am Freitag mit. Die Klausuren müssten wiederholt werden, sagte ein Sprecher.

Schüler appellieren an die Finder

Wie das „Abendblatt“ schrieb, fuhr der Lehrer nach der Prüfung am Dienstag mit der Bahn und verlor dabei eine Tasche mit den Bioklausuren von zehn externen Abiturienten. Dabei handelt es sich um Schüler, die auf staatlich genehmigten Privatschulen ohne Prüfungserlaubnis unterrichtet wurden oder mit ihren Eltern im Ausland leben. Deshalb fand die Prüfung auch erst jetzt statt.

Eine Schülerin, die die mehrstündige Prüfung am Dienstag hinter sich gebracht hatte, appellierte in der Zeitung an mögliche Finder: „Bringt die Abiturprüfungen zur Polizei oder zum Fundbüro.“

Von dpa/RND/wer