Erfurt

In der Erfurter Innenstadt ist die Leiche einer Frau gefunden worden. Die Polizei sperrte daraufhin eine Straße in der Nähe des Hauptbahnhofes ab, wie eine Sprecherin am Donnerstag sagte. Die Sperrung führte auch zu Behinderungen im Straßenbahnverkehr in der Landeshauptstadt.

Die Leiche sei in einem Flutgraben im Wasser entdeckt worden. Das Alter der Toten sowie die Umstände ihres Todes sind laut Polizei derzeit nicht bekannt. Nach Angaben einer Sprecherin gab es Donnerstagvormittag auch noch keine Hinweise auf einen Suizid. Die Ermittlungen liefen aber noch.

Von RND/dpa