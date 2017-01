Newark. Die Wünsche von todkranken Menschen, die nur noch wenige Monate oder Wochen zu leben haben, sorgen immer wieder für berührende Momente und Geschichten. Manche wollen noch einmal das Meer sehen. Andere wollen in den Zoo und ihr Lieblingstier streicheln. Wieder andere wollen noch ein letztes Mal ein Fußballspiel erleben.

Disneyland, Paris, Elektroschocker

Und dann gibt es noch Alyssa Elkins. Die 16-jährige US-Amerikanerin hat wegen einer Krebserkrankung vermutlich nur noch wenige Monate zu leben. Gemeinsam mit ihren Geschwistern hat Alyssa Elkins eine sogenannte Bucket List erstellt.

Aufgelistet sind darin ihre Wünsche für die Zeit, die ihr noch bleibt. Ein Besuch in Disneyland, eine Paris-Reise und ein Tattoo stehen auf der Liste. Und: Einmal auf jemanden mit einer Elektroschock-Pistole schießen.

Dieser ungewöhnliche Wunsch ging nun in Erfüllung – dank der Mithilfe der Polizei in Newark im Bundesstaat Ohio. Am Sonntag ließen sich mehrere Polizisten und Mitarbeiter der Polizei von dem Teenager tasern.

„Es ist schmerzhaft, aber bei einer Situation wie der ihren war das ganz klar“, sagte der Polizeibeamte Doug Bline, einer der Freiwilligen. Elektroschock-Pistolen – sogenannte Taser – machen Angreifer mit einem schmerzhaften Elektroschock sofort aktionsunfähig.

Von zys/RND/dpa