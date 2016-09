Los Angeles. Laut des US-Internetportals „TMZ“ hängt der Haussegen beim Schauspielerpaar Naomi Watts (47) und Liev Schreiber (48) schon seit Januar schief. Angeblich dachten die beiden schon damals an Trennung. Jetzt erklärte das Hollywood-Paar: „In den vergangenen Monaten sind wir zu der Überzeugung gekommen, dass es die beste Art ist, als Familie in die Zukunft zu gehen, wenn wir uns als Paar trennen.“

Watts und Schreiber waren elf Jahre ein Paar

„Mit viel Liebe, Respekt und Freundschaft wollen wir unsere Kinder gemeinsam großziehen und diese neue Phase erkunden“, erklärten die britische Schauspielerin und ihr US-Kollege. Die beiden waren seit elf Jahren ein Paar und haben zusammen zwei Söhne, verheiratet waren sie nicht.

Watts war 2004 für ihre Rolle in „21 Gramm“ für den Oscar nominiert. Die 47-Jährige spielte unter anderem in „Mulholland Drive“ von David Lynch aus dem Jahr 2001 mit und hatte mit ihrer Rolle in „King Kong“ 2005 den internationalen Durchbruch. Der ein Jahr ältere Schreiber wiederum war unter anderem im vergangenen Jahr in dem Journalistenfilm „Spotlight“ zu sehen.

Die Trennung erfolgte nur eine Woche nach dem Auseinanderbrechen von Hollywood-Traumpaar Angelina Jolie und Brad Pitt. Jolie machte in ihrem Scheidungsantrag laut US-Medien „unüberbrückbare Differenzen“ dafür verantwortlich.

Von RND/AFP/dpa