Berlin

Der Astronaut und ISS-Kommandant Alexander Gerst (42) wird nach seiner geplanten Rückkehr zur Erde am 20. Dezember erst einmal ein Rehabilitationsprogramm absolvieren. In einem Interview der ARD-„Tagesthemen“ richtete sich der Astronaut am Donnerstag auf sportliche Festtage ein: „Wenn ich die Zeit unterm Christbaum verbringe - dann wahrscheinlich Liegestütze machend“, sagte er.

Für ihn und die beiden anderen Astronauten an Bord der Raumstation ISS gebe es keine Pause: Auf dem Programm stünden nach ihrer Rückkehr wissenschaftliche Experimente, „bei denen es darum geht, unsere Körper besser zu verstehen, um Krankheiten besser zu verstehen. Selbst über Weihnachten müssen wir unser Reha-Programm durchziehen.“ Zwischendurch sei aber sicherlich mal Zeit, und da freue er sich darauf, Freunde und Familie wiederzusehen.

Alexander Gerst träumt von einer Mondlandung

Einen Traum habe er noch, sagte „Astro-Alex“: einmal auf dem Mond zu landen. „Den Traum hatte wahrscheinlich jedes Kind schon einmal, jeder Astronaut auf jeden Fall.“

Von RND/dpa