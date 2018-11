Greifswald

In Greifswald ist ein defekter Linienbus mit einem Auto zusammengestoßen und dann in eine Kirche gerast. Der Busfahrer wurde leicht verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, stieß der Bus wegen eines Defekts am Donnerstagabend erst seitlich gegen das Auto und fuhr dann in die Mauer und den Eingangsbereich eines Kirchengebäudes.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 58.000 Euro.

Von RND/dpa