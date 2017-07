Linkin-Park-Sänger Chester Bennington ist tot

Los Angeles. Der 41-jährige Sänger der Band Linkin Park soll Selbstmord begangen haben. Das berichtet die Nachrichten Agentur AP mit Verweis auf Polizeikreise.

Laut dem Promi-Portal „TMZ“ habe sich Bennington erhängt. Ein Anruf bei der Polizei aus dem Haus des Rockers in Palos Verdes Estates sei am Donnerstagmorgen (Ortszeit) eingegangen, hieß es.

Ein Sprecher der Gerichtsmedizin in Los Angeles bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag den Tod des Sängers. Über die Todesursache machte die Behörde zunächst keine Angaben.

„Schockiert und untröstlich“, reagierte Band-Kollege Mike Shinoda in einem Tweet auf die Todesnachricht.

Shocked and heartbroken, but it's true. An official statement will come out as soon as we have one.