Obama: „Es liegt in unserer Natur, verlorene Geschichte wieder aufzubauen“

Der frühere US-Präsident Barack Obama hat bei Twitter ein Foto gepostet, das ihn mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern in Notre-Dame zeigt. Er schrieb dazu: „Notre-Dame ist einer der größten Schätze der Welt. Wir denken in Trauer an die Franzosen. Es liegt in unserer Natur zu trauern, wenn wir sehen, wie Geschichte verschwindet – aber es liegt auch in unserer Natur, sie wieder morgen aufzubauen – so stark wie wir es können.“