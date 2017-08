+++ Liveticker: IS reklamiert Anschlag für sich

Am frühen Abend ist in der Innenstadt von Barcelona ein Van in eine Menschenmenge gerast. Es soll mindestens 13 Todesopfer sowie mehrere Verletzte geben. Spanische Medien berichten davon, dass zwei Verdächtige festgenommen worden sein soll. Der IS hat sich zum Anschlag bekannt. Aktuelle Entwicklungen im Liveticker.