+++ Liveticker: Terroranschlag in Barcelona

Am frühen Abend ist in der Innenstadt von Barcelona ein Van in eine Menschenmenge gerast. Die Polizei teilte mit, dass es mindestens zwei Todesopfer sowie mehrere Verletzte gäbe. Spanische Medien berichten davon, dass der Attentäter zu Fuß vom Ort des Geschehens flüchtete. Aktuelle Entwicklungen im Liveticker.