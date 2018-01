Lkw-Fahrer auf Drogen verletzt fünf Menschen

Bamberg. Auf seiner Flucht vor den Beamten verletzte der 38-jährige Lkw-Fahrer mindestens fünf Menschen, darunter Polizisten, und beschädigte etliche Autos. Nur mit einem Großaufgebot und unter Einsatz eines Hubschraubers gelang es, den Sattelzug im Landkreis Coburg zu stoppen und den Mann festzunehmen. Der aus Schleswig-Holstein stammende Mann stand unter Drogeneinfluss, teilte die Polizei mit.

Der 38-Jährige wollte sich am Dienstagabend einer Kontrolle entziehen. Die Polizei war darüber informiert worden, dass auf der Autobahn 73 bei Erlangen ein unfallflüchtiger Sattelzug in Schlangenlinien fuhr. Als Polizisten den Lkw anhalten wollten, begann die Verfolgungsjagd: Bei Ebensfeld in Oberfranken drängte der Fahrer einen anderen Lastwagen von der Straße. Mehrere Polizeifahrzeuge folgten ihm. Als sich der Mann in einer Sackgasse festfuhr, umstellten Streifenwagen das Fahrzeug. Doch statt aufzugeben, verschaffte sich der Mann rücksichtlos freie Bahn und fuhr gegen die Streifenwagen.

Auf einer Bundesstraße gefährdete er mit seiner riskanten Fahrt weitere Menschen. Im unterfränkischen Maroldsweisach steuerte er vermutlich absichtlich gegen ein stehendes Auto auf der Gegenfahrbahn, der Fahrer wurde leicht verletzt. Später fuhr der Irrfahrer ohne Beleuchtung ein Stück auf der Bundesstraße zurück – allerdings auf der falschen Straßenseite.

Erst der Besatzung eines Polizeihubschraubers gelang es, den Fahrer mit einem Scheinwerfer zu blenden und zum Anhalten zu zwingen. Polizisten schlugen die Scheibe an der Beifahrerseite des Führerhauses ein, zerrten den Fahrer ins Freie und nahmen ihn schließlich fest.

Von RND/iro/dpa