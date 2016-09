Löwen-Ausbruch sorgt für Aufregung

Leipzig. Zwischenfall im Zoo Leipzig: Am Donnerstagmorgen sind die beiden neuen Löwen Majo und Motshegetsi aus ihrer Unterbringung ausgebrochen. „Ich kann bestätigen, dass es heute Morgen einen Zwischenfall gab. Die beiden Löwen haben auf noch unbekannte Art und Weise ihr Gehege verlassen. Der Zoo ist deshalb vorerst geschlossen worden. Es befinden sich keine Besucher mehr im Zoo, niemand ist in Gefahr“, sagte Sprecherin Maria Saegebarth gegenüber der „ Leipziger Volkszeitung“.

Ein für solche Fälle erstellter Notfallplan sei nun in Kraft getreten. „Unsere Zoologen versuchen derzeit, die Tiere wieder einzufangen“, sagte Saegebarth. Vor dem Zoo haben sich Trauben mit Menschen gebildet, darunter die Besucher, die aus dem Tierpark geleitet wurden. Diese werden nun durch Mitarbeiter informiert.

Der Zoo wurde am Donnerstagvormittag evakuiert, vor dem Eingang bildeten sich Menschentrauben. Quelle: Dirk Knofe

Jungtiere seit August im Leiziger Zoo

Die beiden 15 Monate jungen Tiere sind erst seit dem 13. August in der Messestadt. Sie lebten zuvor im Zoo in Basel und waren als Ersatz für den 15 Jahre alten Kater Matadi, der nach dem Tod seines Weibchens in den Tierpark Jadeberg nach Niedersachsen umgezogen war. Seit gute einer Woche waren Majo und Motshegetsi auch auf dem Freigehege des Leipziger Zoos zu sehen.

Zuletzt waren im Oktober 1913 sechs Löwen aus der Obhut des Leipziger Zoo entkommen. Die Tiere sollten damals für die Feierlichkeiten zum hundertsten Jahrestag der Völkerschlacht bei Leipzig gezeigt werden und könnten bei der Überführung entkommen. Bei der anschließend als „Leipziger Löwenjagd“ bekannt gewordenen Suche nach den Tieren wurden alle sechs Flüchtigen getötet.

Auch im Wildpark Johannismühle bei Golßen sorgten ausgebrochene Löwen Anfang Juli für Schlagzeilen. Die beiden Tiere entwischten aus ihrem Gehege – Schuld war ein nicht richtig geschlossenes Tor. Das berichtet der „ rbb“. Rund 100 Besucher des Parks mussten von Mitarbeitern in Sicherheit gebracht werden. Mit einem Betäubungsgewehr bewaffnet konnten Polizei und eine Tierärztin die geflohenen Tiere wieder einfangen.

Von RND/Matthias Puppe