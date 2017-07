Löwen und Tiger aus Zoo bei Aleppo gerettet

Damaskus. Die Tiere seien auf dem Weg in ein Schutzzentrum im türkischen Karacabey, teilte die Tierschutzorganisation Vier Pfoten am Mittwoch mit. „Der anhaltende Krieg hat seine Spuren auch an den Tieren hinterlassen“, sagte der Leiter der Mission, Amir Khalil.

Viele Tiere des Zoos seien bei Bombenangriffen getötet worden. Die geretteten Tiere seien extrem erschöpft und dehydriert.Insgesamt seien drei Löwen, zwei Tiger, zwei Asiatische Schwarzbären und zwei Hyänen aus dem Zoo bei Aleppo geholt worden.

Die Stadt war lange Zeit eine der am heftigsten umkämpften Städte im syrischen Bürgerkrieg. Im Dezember übernahm die Regierungsarmee von Präsident Baschar al-Assad wieder die Kontrolle über die Region. Die Tierschutzorganisation hatte vor einigen Monaten bereits eine Bärin und einen Löwen aus der nordirakischen IS-Hochburg Mossul befreit.

In Sicherheit: Ein Tiger aus dem Zoo bei Aleppo. Quelle: AP

Von RND/dpa