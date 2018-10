New York

„Dream big“ ist das Motto vieler Lottospieler in den kommenden Tagen – denn die Menschen in den USA haben die Chance auf den größten Lottogewinn der Geschichte in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar (ca. 1,4 Milliarden Euro). Damit ist der Jackpot der US-Lotterie „MegaMillions“ fast 18-mal höher als der aktuelle Jackpot der Mehrstaatenlotterie EuroJackpot, bei der am kommenden Freitag 90 Millionen Euro ausgespielt werden.

Der CEO von Lottoland. Nigel Birell, geht noch einen Schritt weiter: „Weltweit ist das der höchste Jackpot der jemals ausgespielt wurde. Diesmal kann der Weltrekord gebrochen werden: Sollte eine Einzelperson gewinnen, wäre das mit Abstand der höchste Lottogewinn der Geschichte.“ Einen ähnlich hohen Gewinn habe zuletzt Anfang 2016 gegeben, als die US-Lotterie PowerBall 1,58 Milliarden US-Dollar ausgespielt hatte. Da sich allerdings drei Glückspilze den Jackpot teilen mussten, wurde damals kein neuer Weltrekord aufgestellt.

Auch Deutsche können mitspielen

Der rekordverdächtige Jackpot lockt zahlreiche neue Spieler an, in den USA stehen sie stundenlang an, um Mega Millions Tickets zu kaufen. Aber auch in Deutschland kann man über Lottoland an der Auslosung teilnehmen.

Die Lotterie Mega Millions wurde 2002 ins Leben gerufen. Durch mehrere Regeländerungen verringerten sich seitdem die Gewinnchancen, was gleichzeitig zu höheren Jackpots führte. Wer sich den Hauptgewinn sichert, kann sich die Summe in 30 Jahresraten auszahlen oder mit deutlichen Abschlägen sofort auf sein Konto überweisen lassen. Dem Gewinner am Dienstag würden nach Angaben von Mega Millions fast 905 Millionen Dollar ausgezahlt - allerdings vor Steuern.

Seit dem 24. Juli hat niemand mehr sechs Richtige bei der Ausspielung gehabt. Die nächste Ziehung findet am kommenden Dienstag statt. Ein Lottoschein kostet nur zwei Dollar. Die Gewinnchancen sind allerdings nur minimal: Für den Hauptpreis liegen sie bei mageren 1:302,5 Millionen.

Von RND/dpa/ots/lf