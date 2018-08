Treuenbrietzen

Die verheerenden Folgen des riesigen Waldbrandes in Brandenburg offenbaren jetzt Luftaufnahmen: Die Bilder zeigen, wie verkohlt der Wald nach dem Feuer bei Treuenbrietzen ist: Der Waldbrand, der Einsatzkräfte und Anwohner tagelang in Atem hielt, gilt als der größte der vergangenen Jahre in Brandenburg. Rund 400 Hektar standen in Flammen, drei Siedlungen mussten evakuiert werden. Das Ausmaß der Zerstörung sehen Sie in unserer Bildergalerie.

Zur Galerie Der Waldbrand bei Treuenbrietzen gilt als der größte der vergangenen Jahre in Brandenburg. Luftbilder zeigen nun, wie groß das Ausmaß der Zerstörung ist.

Fünf Tage nach dem Großbrand bei Treuenbrietzen (Potsdam-Mittelmark) reduzierte die Feuerwehr ihre Einsatzkräfte. Das berichtet die „Märkische Allgemeine“. Von Anfangs noch rund 200 Kräften waren es am Dienstagnachmittag immer noch 150. Immer mehr Abschnitte werden an die Forstbehörden und die Eigentümer der Wälder übergeben. Letzte Glutnester werden beseitigt und der Boden zum Schutz noch mit Wasser benetzt.

Zur Galerie Seit mehreren Tagen wütet in Treuenbrietzen ein riesiger Waldbrand. Inzwischen sind die Flammen unter Kontrolle. Doch Munition erschwert die Arbeit der Einsatzkräfte.

Brandursache noch ungeklärt

Unterdessen sucht die Polizei Brandenburg nach möglichen Zeugen, die Auskunft zur Brandursache geben können. Per Twitter haben die Beamten einen Zeugenaufruf gestartet.

Von RND/MAZ/sag