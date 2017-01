Hannover. Vier Kollegen, zwei Teams, ein Ziel: die Kilos sollen purzeln. Am Montag starten wir deswegen eine vierwöchige Challenge – und Sie können uns nicht nur bei Instagram verfolgen, sondern auch mitmachen. Wer wir sind, können Sie sich hier anschauen.

In zwei Teams treten wir gegeneinander an. „Team Kraft“ wird in der ersten Woche viermal trainieren, „Team Ausdauer“ startet mit drei Cardio-Einheiten in die erste Woche – das Ernährungskonzept ist für alle dasselbe. Der Plan von Food Coach Patrycja Jaroszewski von „ Fitness-and-Food.de“ sieht täglich fünf Mahlzeiten vor – drei Hauptmahlzeiten und zwei Snacks. Grundsätzlich geht es dabei nicht zwingend um eine Reduktion der Nahrungsmenge – besonders der Zeitpunkt der Nahrungsaufnahme spielt eine wichtige Rolle. Einen detaillierten Plan und weitere Informationen finden sie hier. Leckere Rezepte sehen Sie in unserem Video.

Frisches Obst und Gemüse sind langweilig? Lassen Sie sich von den Fitness-Rezepten von Food Coach Patrycja Jaroszewski von „Fitness-and-Food.de“ überraschen. Zur Bildergalerie

„Team Kraft“ absolviert an vier Tagen ein intensives Ganzkörpertraining von „ Claas Benk Athletics“. Zusätzlich gibt es wöchentlich eine kurze Ausdauer-Einheit. Die Übungen sowie weitere Informationen finden Sie in unserem Video und unserer Bildergalerie.

Der Januar ist um – und die guten Vorsätze längst über den Haufen geworfen.Wir wollen’s trotzdem noch mal wissen: wie viele Kilos kann man in vier Wochen mit gesunder Ernährung, Sport und viel Disziplin verlieren? Hier finden Sie die Übungen von „Team Kraft“ für die erste Woche. Zur Bildergalerie

Für „Team Ausdauer“ beginnt die Challenge mit dem Aufbau von Grundlagenausdauer. Dieses Training eignet sich aufgrund der niedrigen Intensität besonders für Anfänger – drei kurze Workouts bilden die Basis für die kommenden Wochen. Fortgeschrittene können die Dauer der Trainingseinheiten steigern. Natürlich können Sie die Einheiten auch gegeneinander austauschen oder an anderen Tagen trainieren. Einen detaillierten Trainingsplan hat uns Personal Trainer Kalala Ngoy erstellt – sie finden ihn hier:

Vor einer Ernährungsumstellung sollten Sie ihren Arzt aufsuchen. Dasselbe gilt, bevor Sie mit einem intensiven Sportprogramm beginnen.

Von Agnieszka Krus & Anne Reck