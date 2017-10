Mädchen missbraucht und gefilmt - Ermittler fahnden mit Opferfotos

Wer kennt dieses Mädchen und wer tut ihm all die schrecklichen Dinge an? Ein bislang unbekannter Täter soll das vier bis fünf Jahre alte Kind mehrfach schwer sexuell missbraucht haben. Weil die bisherige Fahndung keinen Erfolg brachte, gehen die Ermittler nun mit Fotos der unbekannten Kleinen an die Öffentlichkeit.